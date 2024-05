TikTok, arresto cardiaco per il prof. più famoso sui social: il post commovente

Francesco Fredella 09 maggio 2024 a

a

a

Quel minuto non lo dimenticherà mai. Quel minuto, in cui ha Davide Patron (il professore d'inglese più famoso sui social) ha avuto un arresto cardiaco ha cambiato la sua vita. Davide si trovava a Parigi per un viaggio di piacere ed in metropolitana, improvvisamente, ha avuto un malore. Si è accasciato al suolo perdendo conoscenza. L'arresto cardiaco improvviso, i soccorsi ed il massaggio cardiaco di alcuni volontari presenti sul posto prima dell'arrivo dell'ambulanza. Patron è salvo, per miracolo. Ma sui social, con un post che ha commosso tutti, ha raccontato quello che è successo.

"Su quel treno in partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n'è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco", ha raccontato su Instagram. "Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all'arrivo dei paramedici. Nei prossimi giorni vi spiegherò meglio com'è andata".

Davide, che è seguitissimo sui social, originario di Mogliano Veneto, è ricoverato in ospedale. Il mondo del web gli ha augurato di rimettersi in forma il prima possibile. "Per ora - ha concluso - spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo, spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso. Cerco di riprendermi al più presto per tornare a postare le mie solite pillole di inglese".