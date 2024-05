Sanremo, "impresa enorme": come risponde Milly Carlucci alla proposta

09 maggio 2024 a

Dice Flavio Insinna che il talento «è un colpo di fulmine, quella luce in più». Ed è lui, insieme a Francesco Facchinetti e a Simona Ventura, a formare la giuria de «L’AcchiappaTalenti», il nuovo show di Milly Carlucci (targato Fremantle) che Rai1 propone in prima serata da venerdì 10 maggio. Alla giuria spetterà il compito di giudicare le scelte di Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Sabrina Salerno, Wanda Nara e Mara Maionchi, gli «acchiappatalenti» appunto, dopo che questi avranno messo alla prova la loro capacità di talent scout e scelto, tra i «talenti» che si esibiranno (cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e affini, italiani e non), quello più affine alle proprie caratteristiche. Chi dei cinque «acchiappatalenti» vincerà la puntata (ne sono previste quattro più la finale) porterà il suo talento in finale e dovrà esibirsi con lui nell’ultima puntata.

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, è stata contattata per capire quali fossero le sue emozioni alla vigilia del grande debutto e, cogliendo l'occasione, le è stato chiesto se sarebbe disposta ad accettare la macchina del Festival della canzone italiana. Lei ha annunciato che non sarà alla guida di Sanremo 2025. «Ho già "Ballando" e il programma di primavera che mi tengono impegnata per tutto l'anno. Per come sono fatta, non riuscirei ad infilarci un'altra cosa. Quando dormo?», ha detto sorridendo durante la presentazione del nuovo programma. «Io non ho condotto il Festival di Sanremo, ma sono stata con Pippo Baudo l'ospite di una serata. - ha precisato l'ex attrice - La mia è stata una passeggiata di salute. Il problema vero è quando si è il conduttore e capo artistico del progetto: è un'impresa enorme».