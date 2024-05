Meteo, “estesissima perturbazione”. Sottocorona e il nuovo rischio: cosa succederà

07 maggio 2024 a

Che tempo bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? L’aggiornamento sul meteo della settimana è fornito da Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel corso del suo quotidiano appuntamento durante Omnibus: “La situazione generale fa vedere tutte queste nuvole che interessano l’Italia, da nord a sud, poi c'è questo canale di sereno che parte dal Marocco, prende la penisola iberica, in parte la Francia, l’Inghilterra, l’Irlanda, la Scozia, quindi c’è una separazione. Subito a sinistra, a ovest sull’Atlantico, una estesissima perturbazione, da nord a sud, è lunga migliaia di chilometri, potrebbe arrivare sull'Italia nel giro di due giorni, due giorni e mezzo normalmente, ma non lo farà”.

Ed ecco quindi le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, martedì 7 maggio, le piogge saranno prevalentemente al nord e poi sull'Appennino settentrionale, quello tosco-emiliano, con un una particolare attenzione sulla parte di nord ovest, dove i fenomeni possono essere, soprattutto Piemonte e Valle d’Aosta, molto estesi e anche molto intensi, mentre sul resto del nord e al centro qualche pioggia c’è, ma sono di intensità decisamente minore. Al sud sì qualche nuvola arriva, ma di piogge non se ne parla. Domani, mercoledì 8 maggio, attenuazione di questi fenomeni mediamente su tutto il nord, resta una sottile linea che parte proprio dalla Valle d’Aosta, dal Piemonte settentrionale, poi attraversa tutta la zona alpina e prealpina fino al nord est, al Friuli Venezia Giulia, con qualche fenomeno isolato di una certa consistenza, sennò sono fenomeni deboli. Quindi rispetto a oggi un deciso miglioramento. Al centro, soprattutto sul Lazio, la parte meridionale, in parte in parte l'Abruzzo e poi la Campania, la Sicilia, con dei fenomeni, sulle altre regioni sì ancora un tempo un po' grigio, ma insomma di piogge non ce ne sono molte, quindi sono abbastanza concentrate. Poi nella giornata di giovedì 9 aprile al nord restano debolissime piogge, sennò anche ampie schiarite, al centro soltanto schiarite, quindi sereno e poco nuvoloso, al sud, soprattutto Calabria e Sicilia, ancora un tempo un po' incerto con qualche pioggia, ma piuttosto deboli. Quindi nei tre giorni si va migliorare e non ci sono segni che il tempo cambi nei giorni successivi”.

Il focus meteo si conclude con un approfondimento sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sono ovviamente, data la situazione, ancora piuttosto alte, ma diciamo non dico normali, forse però anche nei giorni scorsi erano abbastanza alte al sud e sulle Isole, medie ma non come nei giorni scorsi nel senso non si arriva probabilmente ai 20 gradi o ci si arriva proprio appena appena, al Nord con le precipitazioni con le nuvole si sta anche sotto i 20, in qualche caso anche molto sotto i 20. La tendenza nelle prossime 24 ore ci fa vedere - chiosa Sottocorona - il miglioramento al nord, con aumento delle temperature, lo stesso vale per la Toscana, poi il resto del centro e del sud peninsulare poche variazioni. Sulle Isole maggiori diminuzioni, perché oggi i valori sono alti e domani scendono decisamente di più”.