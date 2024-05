Meteo, "acquazzoni e temporali" in arrivo. Giuliacci: ecco dove e quando

06 maggio 2024 a

Un fine settimana all'insegna della stabilità non è la conferma della fine del freddo e del maltempo. A confermarlo è il colonnello Mario Giuliacci, che sul sito meteogiuliacci.it scrive che presto "l'ennesima perturbazione proveniente dall'Atlantico" farà tornare la pioggia. Il cambiamento sarà chiaro già da oggi. Le prime piogge bagneranno il Nord e in particolare in Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Alta Lombardia, Trentino, Alto Adige e Friuli. Qualche precipitazione, però, interesserà anche la Toscana. Nessuna brutta sorpresa per il Centro-Sud.

I temporali non lasciano scampo, Giuliacci: dove colpiranno

Poi il netto cambio di passo. "Con l'avanzata della perturbazione sulla nostra Penisola, martedì 7 acquazzoni e temporali bagneranno a tratti praticamente tutto il Nord e più giù anche Toscana, Umbria, Marche, zone interne del Lazio e Abruzzo", spiega l'esperto, allontanando così l'idea di un nuovo assaggio di estate. Assenti le piogge al Sud, ancora salvo dal maltempo. Ma non bisogna illudersi. Stando ai modelli previsionali, infatti, mercoledì 8 "potrebbe essere una giornata molto nuvolosa e piovosa in tutte le regioni meridionali".