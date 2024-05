MeteoGiuliacci, ancora piogge e temporali. Quando "cambia tutto"

04 maggio 2024 a

Prima la cattiva notizia e poi quella buona. Andrea Tura, esperto del team di meteogiuliacci.it , ha diffuso l'ultimo bollettino meteo e ha individuato due fasi. Intanto, il fine settimana sarà "stabile". "Sole e clima nella media per buona parte dell'Italia, anche se al Settentrione i disturbi risultano abbastanza evidenti, con la possibilità di rovesci sulle zone alpine e, per dire la verità, anche in parte sugli appennini", ha spiegato. Poi il cambio di passo. Anche la prossima settimana, infatti, il tempo non riserverà sorprese piacevoli.

Riscoppia la primavera e poi arriva l'estate rovente? La verità sul meteo

"Piogge e temporali diffusi su buona parte dell'Italia, tra il pomeriggio-sera di lunedì 6 Maggio fino a la prima parte di venerdì 10, a seconda delle regioni", ha detto l'esperto. Quando il maltempo dovrebbe essere netto? Soprattutto nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8, "con una ciclogenesi che potrebbe portare precipitazioni diffuse un po' su tutta Italia, ma i target prediletto dovrebbe essere -per l'ennesima volta- il Centro-Nord". "Altrove il tempo sarà ballerino e incerto, con piogge anche abbondanti ma molto irregolari e di difficile localizzazione", ha aggiunto. A partire da venerdì 10 maggio, però, "tutto cambia". "Un grosso promontorio di alta pressione dovrebbe garantire una fase soleggiata e stabile per tutti, dalla Valle d'Aosta a Lampedusa", si legge.