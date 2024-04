Sinner più forte del dolore: batte Khachanov e vola ai quarti di finale

30 aprile 2024 a

Più forte anche del dolore: Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.877.020 euro, che si disputa sulla terra battuta della «Caja Magica» della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). L’azzurro, numero 1 del seeding, ha battuto negli ottavi il russo Karen Khachanov, numero 16, in tre set con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3. Nei quarti di finale Sinner giocherà contro il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud, il giocatore più in forma del momento, e il canadese Felix Auger Aliassime.

«Oggi mi sentivo un po' meglio fisicamente, ancora non al 100%, ma a me piace giocare. Sono contento della prestazione, perchè ero in difficoltà ma poi ho alzato il livello nel secondo e nel terzo set. Sono contento, ora vediamo la prossima partita come va». Così Jannik Sinner commenta la vittoria contro Karen Khachanov e la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. «Il fatto di aver giocato così tanto può succedere, nella mia mente lo so. Oggi all’ultimo ho scelto di giocare, ma era già successo nella mia carriera di trovarmi in queste situazioni. Inoltre sapevo che vincendo oggi domani non giocherò e potrò recuperare», ha aggiunto l’azzurro sempre parlando del problema all’anca accusato ieri. «Oggi è stata molto dura, il mio rivale ha giocato molto bene, nel primo set ho commesso qualche errore di troppo. Nel secondo ho ripreso la concentrazione, poi nel terzo ho di nuovo sofferto in due turni di servizio ma alla fine sono contento e vediamo cosa succederà al prossimo turno», ha concluso.