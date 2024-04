Internazionali di Roma, dove si potrà vedere Sinner. Intanto è record di ascolti alla Casa dello Sport di Sky

Francesca Schito 29 aprile 2024 a

Di pari passo con i successi del tennis azzurro, si muovono anche i numeri della Casa del Sport di Sky. Gli amanti del grande tennis hanno la possibilità di non perdersi più un punto di Sinner e compagni grazie alla copertura straordinaria dedicata da Sky a questo sport. Grazie al canale Sky Sport Tennis, nella scorsa stagione sono stati trasmessi circa 6.000 match negli ultimi 12 mesi, con oltre 13 mila gare in diretta e più di 100 torneo tra Atp e Wta. La risposta del pubblico non si è fatta attendere con ascolti cresciuti del 135% rispetto allo scorso anno. Il tennis su Sky è protagonista, catalizzando il 22% degli ascolti totali di Sky Sport. Tutto pronto poi per i prossimi Internazionali Bnl d’Italia che vedranno l’allestimento di uno studio ipertecnologico con la realtà aumentata. A raccontare le imprese dei talenti di questo sport sono le voci di Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Stefano Pescosolido e Barbara Rossi che affiancano la squadra di telecronisti guidata da Elena Pero.

Un racconto che non si ferma mai coprendo tutti i 12 mesi dell’anno (anche in streaming su Now): nel 2024 si è partiti a gennaio con i tornei preparatori all’Australian Open, con Jannik Sinner straordinario nell'aggiudicarsi il suo primo Slam, e si finirà con le Nitto Atp Finals a Torino dal 10 al 17 novembre, passando dalle WTA Finals, e chiudendo con le Next Gen ATP Finals presentate da Pif dal 18 al 22 dicembre. Nel mezzo tra gli appuntamenti più importanti vanno citati Wimbledon (1-14 luglio), le fasi finali di Davis Cup con il Group Stage a Bologna, Valencia, Zhuahi e Manchester (10-15 settembre) e le Finals 8 a Malaga (19-24 novembre). Senza dimenticare i tornei trasmessi da Eurosport: il Roland Garros (26 maggio-9 giugno), la Laver Cup (20-22 settembre) e i match dei Giochi Olimpici di Parigi (26 luglio-11 agosto) grazie all’accordo con Warner Bros. Discovery: ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno 8 nuovi canali interamente dedicati all’evento, di cui uno in 4K. Non mancano poi in palinsesto tutte le sfide del Premier Padel, compresi i tre tornei italiani: il Major di Roma (17-23 giugno), il P1 di Milano (2-8 dicembre) e il P2 di Genova (15-21 luglio). Per non perdersi i migliori video esclusivi e le immagini inedite, è nato anche il nuovo account Instagram Sky Sport Tennis, per seguire i campioni della racchetta in ogni momento.