Chiara Ferragni e Fedez, "bomba" di Fabrizio Corona: "Vi do una notizia". Cosa svela sul divorzio

Per i Ferragnez il periodo di crisi non finisce. Dallo scorso dicembre, quando l'Antitrust ha multato l'influencer per "pratiche commerciali scorrette" legate al cosiddetto pandoro gate, nulla sembra andare per il verso giusto. A contribuire a rendere il quadro più preoccupante per i fan della coppia è stata, infatti, anche la rottura con il marito Fedez. Non si sa ancora bene quali siano i termini dell'allontanamento tra i due, ma sembra chiaro che la possibilità di una riappacificazione sia poco concreta. Diversamente da quanto riportato qualche giorno fa dal settimanale Chi (secondo cui l’imprenditrice digitale e il rapper non hanno ancora depositato le carte per la separazione), Fabrizio Corona ha lanciato in rete un retroscena che suggerisce il contrario.

Stando a quanto rivelato dall'ex re dei paparazzi, Ferragni e Fedez avrebbero iniziato l'iter per l'addio definitivo. "Dopo la separazione lui decide di mandare una lettera dall'avvocato e chiede che non vengano più mostrati i bambini vista la situazione delicata e la sua situazione giuridica", racconta Corona. In effetti da metà marzo i volti dei bambini non vengono mostrati sui social. Poi, a fine marzo, le carte della separazione. "Vi do una notizia. La separazione c’è già stata, ma chiederanno anche il divorzio. Lo chiederanno il prossimo mese, quindi ci sarà il divorzio", ha continuato l'imprenditore, anticipando così anche il passo successivo.