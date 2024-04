Chiara Ferragni e Fedez, lo spoiler di Lucarelli: "Molti errori di comunicazione"

29 aprile 2024 a

a

a

La vita di Chiara Ferragni è cambiata da quando, a dicembre, è scoppiato il caso del pandoro e il suo mondo ha iniziato a crollare. Selvaggia Lucarelli, da sempre attenta alla realtà della beneficenza, aveva più volte segnalato delle incongruenze. Poi, quando l'Antitrust ha multato l'influencer e l'azienda dolciaria Balocco, la giornalista ha avuto modo di seguire passo dopo passo la vicenda. Ora, a mesi di distanza dall'annuncio di "pratiche commerciali scorrette", Lucarelli ha comunicato di aver dedicato al tema un libro. "Il vaso di Pandoro" è il titolo della pubblicazione attraverso la quale ha stabilito di raccontare e commentare l'ascesa e la caduta dell'imprenditrice digitale e del marito Fedez.

Aria di fallimento per Chiara Ferragni? “Libri in tribunale”, disastro nei conti

Dopo aver ricordato ai suoi follower la data di uscita del libro, Lucarelli ha anticipato che si tratta di "un instant book (nel senso che esce a ridosso dei fatti) ma neppure troppo. Avrei potuto farlo uscire molto prima, ma non volevo fosse un libretto di poche pagine tanto per rimanere nella scia. È invece un libro di 250 pagine con un'analisi approfondita della vicenda su diversi piani". "Come direbbe un famoso podcaster, vi spiego "il modo in cui i Ferragnez hanno influenzato la reazione dei media e della società, e il modo in cui i media e la società hanno influenzato i Ferragnez": ha continuato la giornalista per spiegare meglio l'argomento che ha analizzato.

Ferragni, rottura "salata" con Damato: spunta la maxi-liquidazione

"Ovviamente ci sono anche alcuni retroscena, ma mi interessava soprattutto spiegare le radici del fenomeno. Analizzare il perché, in sette anni, non ci sia mai stato spazio per l'analisi e lo studio del brand ma solo per l'adulazione acritica e il gossip", ha proseguito. Non è mancata una frecciata alla coppia al centro della sua argomentazione: "E ovviamente spiego in maniera più ampia e approfondita il modo in cui i Ferragnez hanno fatto beneficenza in questi anni. Spoiler: molti errori di comunicazione". Poi, Lucarelli ha risposto agli hater: "Ah, rispondo a quelli che: guadagni su questa storia! VERGONNIIA Ma pensate che cosa bizzarra: esistono persone che scrivono libri sulle loro inchieste e hanno pure l'ardire di trarre un guadagno dal proprio lavoro!", ha aggiunto.