Omnibus, anche Mastella attacca la sinistra: "Non ci riesce neanche Schlein"

28 aprile 2024 a

a

a

Conto alla rovescia per le Europee. ne parla Clemente Mastella, sindaco di Benevento, nel corso della puntata di Omnibus del 28 aprile. Il sindaco di Benevento punta il dito contro l'incapacità di Schlein e Conte di dar vita a una vera coalizione, con forze politiche che si mettono insieme per realizzare progetti comuni.

“Degli incapaci e un martire”. Paragone mattatore sulla censura a Scurati

"In Basilicata la sinistra poteva tranquillamente vincere ma hanno inseguito la mirabilia dei Cinque Stelle che pensano solo a una cosa e cioè a Conte presidente del Consiglio - ha detto Clemente Mastella - Si può pensare a questa cosa ma in una coalizione che sia davvero una coalizione non in semisolidarietà o in finte solidarietà. Qui non c''è la coalizione. Non sai per quale motivo si sta assieme. Non si capisce qual è la politica e perché l'Italia dovrebbe votare per quel tipo di coalizione. Dopo le Europee bisogna fare una sorta di rivoluzione, mescolando gli interessi comuni. Anche la Schlein non riesce più a dare sogni e speranze".