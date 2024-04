Verissimo, racconto choc di Luce Caponegro (Selen): " Mi sono lanciata sotto un camion"

06 aprile 2024 a

a

a

Tra i naufraghi dell'Isola dei famosi 2024 c'è anche lei, Luce Caponegro, conosciuta con il nome di Selen ai tempi in cui era una delle star di film per adulti più famose d'Italia. L'attrice si è raccontata, sabato 6 aprile, nel salotto di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, svelando dettagli intimi e una storia drammatica. "Mai come adesso mi sento Luce. Ho fatto un percorso di crescita. Ho avuto una vita intensa, tortuosa ma ho imparato tanto - ha detto Caponegro - . Sono nata come Luce, ho vissuto come Selen e poi sono ritornata Luce".

"Ho cercato di metabolizzare": Samuel Peron non trattiene le lacrime e crolla

Nell'intervista la prossima concorrente del reality ha raccontato della fuga da casa, appena maggiorenne, e quegli anni di forte disagio e confusione. "Improvvisamente il mio cervello è andato in black out. Avevo 18 anni e ho tentato il suicidio e mi sono lanciata sotto un camion", ha raccontato Caponegreo, "sono stata presa per una ciocca di capelli". Un periodo buio nella vita dell'attrice. "Il mio fidanzatino mi teneva stretta ma non sapeva come fare perché ogni volta che passava una macchina mi volevo lanciare sotto. Mi hanno ricoverata e piano piano ho ritrovato la voglia di vivere. Mi ha aiutato molto il contatto con la natura", ha raccontato ancora l'attrice che oggi ha 57 anni.