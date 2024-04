Verissimo, Patty Pravo fulmina Riccardo Fogli: “Addio ai Pooh? Ecco la verità”

15 aprile 2024 a

Patty Pravo non ci sta e risponde a Riccardo Fogli. La cantante di “Pensiero stupendo” ha risposto per le rime all’ex fidanzato e collega in un’intervista a Verissimo, programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. Ma cosa ha detto Fogli? “È successo che io mi ero fidanzato con Nicoletta, Patty Pravo. La storia iniziò quando io ero ancora sposato con Viola Valentino, e le prime settimane abbiamo fatto tutto di nascosto. Poi iniziarono a uscire i primi articoli. Né io né Nicoletta parlavamo con la stampa ovviamente, ma poi la questione divenne una cosa sempre più grande e grave. Viola mi cacciò di casa. E Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo. La verità è che molto amichevolmente con tanto affetto i miei migliori amici mi hanno detto questa faccenda si complica si parla di te e di Nicoletta, si mescola questa cosa e non va bene mi è stato chiesto che cosa decidi?”, le parole di Fogli nel corso dell’ospitata a Domenica in insieme al resto dei componenti dei Pooh.

E una settimana più tardi la Pravo ha replicato così: “Non c’entro niente con il suo abbandono. Anzi, mi sarebbe piaciuto fosse rimasto. Era un gruppo meraviglioso, che faceva pezzi bellissimi. Perché avrei dovuto dirgli di andarsene? Ipotizzo che all'origine dell’addio ci fosse un desiderio di intraprendere una carriera solista. Ha deciso lui”. “Io non sono una ragazza fedelissima”, ha poi ammesso l’interprete di “La bambola” sulla separazione con Fogli, con cui si sposò simbolicamente in Scozia nel 1973.