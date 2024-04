Noemi-De Rossi, siparietto social: cosa scrive il mister

27 aprile 2024 a

a

a

Siparietto social tra Noemi e l’allenatore della Roma, Daniele De Rossi. La trasmissione "Che tempo che fa" posta una foto della cantante insieme alla conduttrice Francesca Fagnani allo stadio Olimpico durante una partita della Roma. Entrambe, infatti, sono tifose giallorosse. L’immagine, che anticipa la loro presenza nel programma televisivo di domenica sera, ha scatenato un divertente scambio di battute su Instagram tra la cantante e il mister. Sotto la foto, Noemi scrive: «Manca solo Daniele De Rossi».

L’ex capitano e attuale allenatore della Roma, noto per il suo spirito ironico, ha risposto prontamente: «C’'ho da fà, c’ho da fà…», alludendo ai suoi impegni con la squadra in vista della partita contro il Napoli che si giocherà proprio domenica alle 18 allo Stadio Maradona. Pronta la risposta di Noemi, grande sostenitrice del club giallorosso: «C’hai ragione mister. Daje». Noemi, ospite da Fabio Fazio, presenterà in anteprima televisiva il suo nuovo singolo "Non ho bisogno di te". Inoltre, insieme a Ermal Meta, sarà alla guida del Concerto del Primo Maggio di Roma.