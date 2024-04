Belve, "non si rifiutano mai": Pastorelli spiazza Fagnani. La proposta a sorpresa

16 aprile 2024 a

Grande attesa per la terza puntata di Belve, il programma di interviste rock condotto da Francesca Fagnani. Stasera a sedersi di fronte alla predatrice numero uno saranno Simona Ventura, Marcella Bella e Ilenia Pastorelli. Su X, l'ex Twitter, sono già state lanciate le prime anticipazioni in forma di video e gli spettatori fanno il conto alla rovescia. "Si sente a suo agio con i nudi?": questa la domanda posta dalla conduttrice all'attrice. "Io te lo dico Franci. Se arriva il bonifico, sono sempre a mio agio", ha risposto senza tanti peli sulla lingua e scatenando le risate di tutti.

Fagnani ha rincarato la dose: "Nel trailer di 'Cosa fai a Capodanno' è stato lanciato su Pornhub. Lei dice 'quando l'ho saputo sono rimasta un po' così visto che appare il mio sedere in bella vista. Quindi ho pensato mamma mia'", ha ricordato, rendendo il colloquio già piccante. "Quello è lavoro. Non è che ho detto 'adesso metto il mio sedere. Ci stanno però", ha scherzato Pastorelli. E ancora, rivolgendosi alla conduttrice: "Se ci iscriviamo io e te, facciamo un sacco di soldi. Facciamo vedere i piedi". "Ma lei lo farebbe?", l'ha punta Fagnani. "Sì. Che mi frega. Quelli fanno bonifici forti", ha detto l'ospite. "Lei guadagna", ha aggiunto la belvissima. "I bonifici non si rifiutano mai", ha chiosato l'attrice sorridendo.