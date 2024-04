Re Carlo, raffica di eventi per smentire le voci: "Incoraggiati dai progressi"

26 aprile 2024 a

Buckingham Palace smentisce indirettamente le voci allarmanti sulla salute di Re Carlo annunciando che tornerà a brevissimo a presenziare a eventi ufficiali. A lanciare la bomba era stato il sito Daily Beast che ha affermato che il sovrano britannico non starebbe rispondendo alle cure per il cancro che gli è stato diagnosticato, tanto che il protocollo reale stava mettendo mano al Menai Bridge, l'iter di comunicazioni, eventi e cerimonie previsto per la morte del re e i suoi funerali.

Re Carlo "sta molto male": il protocollo dei funerali "aggiornato continuamente"

Ora un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato che "il team medico di Sua Maestà è molto incoraggiato dai progressi compiuti finora e rimane positivo quanto al continuo recupero del re". "Il programma di cure di Sua Maestà continuerà, ma i medici sono sufficientemente soddisfatti dei progressi compiuti finora", viene affermato, tali per cui "il re è ora in grado di riprendere una serie di compiti a contatto con il pubblico".

Il ritorno agli impegni di Carlo avverrà con la visita insieme alla regina Camilla a un centro di oncologia martedì prossimo. "Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane", ha aggiunto Buckingham Palace. "Inoltre, il Re e la Regina ospiteranno le Loro Maestà l’Imperatore e l’Imperatrice del Giappone per una visita di Stato a giugno". In aggiunta il re e la regina celebreranno il primo anniversario della loro incoronazione il 6 maggio, circostanza per la quale è stata diffusa una foto inedita dei due.