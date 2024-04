Re Carlo, l'indiscrezione fa paura. Caprarica sbotta: "Elucubrazioni senza senso"

26 aprile 2024 a

Re Carlo sta molto male, non risponde alle cure e si prepara al peggio. È questa la notizia lanciata da TMZ che sta facendo molto rumore. A L'aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7, David Parenzo l'ha riportata in diretta e ha stoppato la discussione in corso per chiedere un parere all'esperto di famiglia reale britannica Antonio Caprarica. "Sono i siti americani, compresi alcuni giornali, che su questa storia dei piani del funerale stanno costruendo tutto un romanzo sulla imminente dipartita", ha detto lo scrittore, per poi precisare: "Dovrebbero sapere che per i reali i piani dei funerali vengono allestiti nel momento stesso in cui nascono. Appena raggiungono l'età della ragione, viene loro chiesto come vorrebbero essere accompagnati nell'al di là".

"Mi segnalano dalla mia redazione che le televisioni di tutto il mondo stanno riprendendo la notizia", l'ha interrotto il conduttore. "Sono siti americani. Questa cosa viene rimpallata dall'America. Da giorni stanno continuando a battere e ribattere sulla faccenda che Carlo sta perdendo la battaglia con il cancro. Il re l'ultima volta si è fatto vedere per la messa in onore della madre e le sue condizioni sembravano decenti", ha continuato il saggista. "Questo non vuol dire che stia bene o che stia male. Sono delle elucubrazioni che non hanno molto senso. I piani per il funerali sono stilati da anni", ha chiosato l'esperto per frenare questo gioco impazzito di retroscena.