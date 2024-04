Re Carlo "sta molto male": il protocollo dei funerali "aggiornato continuamente"

26 aprile 2024 a

Nessuna buona notizia da Buckingham Palace. Sebbene re Carlo III abbia provato con tenacia a dimostrare la sua forza e la sua determinazione nel voler sconfiggere il tumore, pare che la malattia lo stia mettendo alle strette e si rincorrono voci che fanno ripiombare la monarchia britannica nell'incubo peggiore. Sky News, citando un sito "informato" sui retroscena, il Daily Beast, ha annunciato che gli amici più stretti del sovrano, quando viene loro posta una domanda sulle condizioni di salute del re, rispondono a bassa voce con un "Non sta bene".

Da parte della famiglia reale non una parola in merito a tale indiscrezione. C'è stato un segnale di rottura, certo. Quando è stata diffusa la nota ufficiale con la quale si rendeva noto del cancro diagnosticato, nessuno se lo aspettava. Poi, però, per tutelare re Carlo, è stata chiesta riservatezza e anche i tabloid hanno provato a rispettare quest'esigenza. Oggi le news non fanno ben sperare. Il sito di gossip si è spinto oltre e ha addirittura fatto sapere che il Menai Bridge, il protocollo studiato per gestire con dovuta pianificazione i funerali del monarca, verrebbe aggiornato continuamente.