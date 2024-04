Piero Fassino, "si ipotizza il furto". Informativa della polizia, spunta il video

26 aprile 2024 a

Cosa hanno visto gli addetti dell'aeroporto di Fiumicino tanto da decidere di denunciare alle forze dell'ordine Piero Fassino? Il presunto furto nel duty free di un profumo d un noto marchio del valore di un centinaio di euro si è tinto di giallo. La prima ricostruzione circolata sui fatti avvenuti il 15 aprile riporta che il parlamentare del Pd, in attesa del suo aereo e superati i controlli, avrebbe preso la confezione e l'avrebbe messa in tasca per rispondere al telefono. A quel punto, non è chiaro se subito o dopo che il politico, sovrappensiero, si è allontanato per parlare, sarebbero scattati i controlli. In realtà ci sono diversi dubbi anche su questa dinamica, su cui sono al lavoro gli agenti della Polaria, la polizia che si occupa degli aeroporti. L’informativa a cui stanno lavorando gli agenti sta per essere ultimata. La Polaria ha acquisito un video delle telecamere di videosorveglianza e ha già ascoltato gli addetti alla sicurezza e i dipendenti dell’esercizio commerciale dove si è verificato il presunto furto di una confezione di profumo. L’informativa, "in cui si ipotizza il furto", spiega Adnkronos, arriverà nei prossimi giorni all’attenzione della procura di Civitavecchia che valuterà gli elementi acquisiti e deciderà se svolgere ulteriori approfondimenti.

"Volevo pagare": Piero Fassino denunciato per tentato furto in aeroporto

Fassino ieri ha detto a Repubblica: “Mai detto che stavo parlando al telefono, lo avevo in mano. Contro di me accanimento, ora sto male”, sono le parole riportate sulla notizia data in prima battuta dal Fatto quotidiano. L'altra novità sulla vicenda è quella riportata da Open, secondo cui l'ex sindaco di Torino non sarebbe nuovo a "incidenti" del genere. Il sito spiega che Fassino sarebbe "recidivo" e questo sarebbe scattata la denuncia da parte del duty free dell'aeroporto di Fiumicino. Il Corriere inoltre fa sapere che il famoso cellulare, spiegano gli agenti, non compare mai nelle immagini catturate dalle telecamere interne.