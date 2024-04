Fassino e le accuse di furto: “Disagio e malessere”. La verità sulla denuncia

24 aprile 2024 a

L’eurodeputato Piero Fassino, intervistato da Enrico Galletti su RTL102.5, fa chiarezza dopo l'accusa di furto di un profumo in aeroporto. E dice: “Non sto bene, provo disagio e molto malessere. In vita mia non ho mai rubato nulla”. Ma che cosa è accaduto? Il Fatto quotidiano, stamattina, ha raccontato ciò che è andato in scena all'aeroporto di Fiumicino: Fassino, inavvertitamente, avrebbe messo in tasca un profumo da donna avendo le mani impegnate con il telefono da una parte, il trolley dall'altra. Il deputato ha chiarito subito la vicenda, ma sarebbe stato denunciato.

Condizionale d'obbligo perché, come racconta in radio, non ha ricevuto alcuna denuncia. “Non sto bene, non vivo bene questa vicenda, che mi suscita disagio e molto malessere. È tutto frutto di un equivoco, di un malinteso che spero si chiarisca. Io sono andato all’aeroporto di Fiumicino, sono passato al duty free, ho preso dagli scaffali un profumo per mia moglie, ma avendo le mani impegnate da trolley e telefono l’ho messo nella tasca del giaccone che indossavo. Questo gesto, fatto ingenuamente, in realtà è stato visto da un addetto alla sicurezza, che mi ha fermato chiedendomene conto, ho cercato di spiegare, ma non ha ritenuto che la mia spiegazione fosse esauriente, ha chiamato un agente di polizia, registrando il fatto. È un episodio - spiega l’esponente del Partito democratico - che mi mette profondamente a disagio. In vita mia non ho mai rubato nulla. In cinquant’anni di attività politica non ho mai compiuto gesti simili”. Spero che questa cosa possa chiarirsi”, l’auspicio di Fassino.

Che effetto le fanno i titoli “denunciato per tentato furto”, accostati al suo nome? “Ad oggi non ho ricevuto nessuna notifica di denuncia. Lo leggo sui giornali che ci potrebbe essere una denuncia, ma di atti formali non ne ho ricevuti”, continua l'eurodeputato. Ai microfoni di RTL102.5 viene incalzato da Galletti, che gli chiede: "Alla fine il regalo a sua moglie l’ha fatto?" E lui risponde: “Sì, certo, ma non quel profumo. Ne ho comprato un altro fuori, tutto come previsto”.