Dritto e rovescio, "trattarmi con fedeltà": l'appello di Corona a Berlinguer

A Dritto e rovescio, il talk-show del giovedì sera di Rete 4, Bianca Berlinguer ha ricordato il padre Enrico nel giorno in cui si celebra la Liberazione. "Mio padre nevica da una famiglia antifascista. Ti racconto questa: il mio bisnonno era stato amico di Garibaldi, mio nonno era socialista, mio padre è diventato un comunista italiano": così ha esordito la giornalista, per poi precisare: "Voglio ricordare che nel 1977 papà andò al Congresso dei comunisti sovietici a dire che la democrazia è un valore universale, nel quale costruire un'originale società socialista". Poi, dopo aver discusso dell'antifascismo e delle tensioni che hanno animato le piazze italiane, il conduttore Paolo Del Debbio ha cambiato argomento e, a sorpresa, ha mandato in onda un videomessaggio di Mauro Corona.

"Senti cosa ha da dirti", ha anticipato Del Debbio. "Bianchina mia, ho scoperto che stasera è da Del Debbio", ha detto sorridendo l'alpinista, compagno d'avventura di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca. "Si ricorda quando io feci un anno di trasmissione con lui?", ha domandato rivolgendosi alla giornalista. "Il mondo si sposta. Adesso mi ritrovo la mia Bianchina da Del Debbio, il che mi fa molto piacere. Paolino, mi raccomando, non convincere la Bianchina. Non sottrarmela e non tenertela lì", ha continuato scherzando. "Attenzione, fai ritornare la Bianchina. Durante una pausa pubblicitaria, dille di trattarmi con maggiore fedeltà".