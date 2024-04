Chiara Ferragni e Fedez, "bomba" di Chi: carte per la separazione "non depositate"

25 aprile 2024 a

Sebbene i segnali siano chiari, c'è ancora chi spera nel lieto fine. La coppia formata da Chiara Ferragni e da Fedez ha fatto sognare tutti fin dai primi momenti e ora proprio i fan che hanno seguito l'evoluzione del loro amore dall'inizio si augurano che si tratti solo di una crisi. I due non appaiono insieme ormai da mesi. Vacanze e case separate così come i momenti che rispettivamente condividono con i figli Leone e Vittoria. Se lei si fa immortalare spesso insieme alle sorelle e alla madre, lui viene ripetutamente paparazzato in compagnia di amici e fuori dai locali milanesi. Tuttavia, uno degli ultimi retroscena fatti circolare, allontana l'ipotesi di una rottura definitiva.

Il settimanale Chi ha lanciato un'indiscrezione sui Ferragnez che fa tornare di buonumore i fan della coppia social più seguita d'Italia. Nell'ultimo numero del giornale, infatti, viene riportato che le famiglie dell'influencer e del rapper starebbero cercando di intercedere per far riappacificare i due ex coniugi, sapendo che l'amore tra i due è ancora vivo. "Le loro famiglie non hanno mai smesso di parlarsi e sarebbero le prime a sperare nel lieto fine. E le carte per la separazione non sono ancora state depositate. Lui la chiama ancora 'mia moglie'", si legge nell'articolo.