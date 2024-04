Prima di domani, Sgarbi avverte la sinistra: "Cosa non devono confondere"

24 aprile 2024 a

Il giorno della Liberazione è diventato fin troppo divisivo. La sinistra e le sue frange estreme mettono Hamas sullo stesso piano della Resistenza italiana. Ma tutto ciò è sbagliato perché Hamas è una formazione terroristica a tutti gli effetti. Ne ha parlato anche Vittorio Sgarbi durante la puntata di "Prima di domani" in onda il 24 aprile su Rete4.

"Non possiamo confondere la resistenza italiana che celebreremo domani con Hamas che ha fatto un atto terroristico"



"Occorre non confondere la Resistenza italiana che si celebra il 25 aprile con Hamas che non è la lotta partigiana. È un movimento che è nato in chiave terroristica e ha fatto un atto terroristico. Le misure di repressione sono talvolta esagerate e quindi portano a far pensare che si combatte contro i partigiani. Però l'errore delle manifestazioni è cercare di separare il tema della scienza, del sapere, delle università israeliane che si occupano di conoscenza dalla questione legata al potere politico. Tu non puoi dire l'università non può collaborare con Israele. Questo è l'errore grave perché Israele è un governo che ha fatto cose che puoi discutere. Non puoi discutere la cultura, non puoi discutere la scienza".