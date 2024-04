È sempre Cartabianca, Perego durissima: "I guaritori truffatori andrebbero arrestati"

24 aprile 2024 a

a

a

Veggenti dei miracoli e guaritori truffatori sono stati i personaggi protagonisti della discussione proposta da Bianca Berlinguer nell'ultima parte della puntata di ieri di È sempre Cartabianca, la trasmissione che tratta temi di politica e di attualità. "Può capitare, in un momento di debolezza, di avvicinarti a queste sette? Pensi che possa succedere a chiunque?", ha domandato in maniera diretta la conduttrice. Dall'altra parte del salotto, tra gli altri, c'era Paola Perego. Il volto di Citofonare Rai 2, che si è recentemente sottoposta a un intervento di nefrectomia parziale per la rimozione di un tumore al rene, ha preso la parola e ha provato a fornire una risposta sincera.

"Ogni istante di più...": Ventura lascia la diretta, il messaggio del compagno

"Io non credo che possa succedere a chiunque. Io credo che sia la solitudine sociale che ti porta a cadere nella rete di queste persone", ha detto con usando parole chiare. Il problema, secondo Perego, è il non avere il supporto di persone che ti vogliono bene: "Se hai delle persone accanto delle quali ti fidi, ti fermano prima. È vero che tendono a isolarti, ma se hai una vita mediamente normale è difficile". "Razionalmente tendo a escluderlo", ha ribadito. Poi, quando il dibattito è diventato caldo, la conduttrice ha aggiunto: "In un Paese civile una persona che spaccia dell’acqua per una medicina anti cancro andrebbe arrestata. Non può approfittarsi di altre persone disperate".