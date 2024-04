Simona Ventura lascia la diretta. Il compagno: "Ogni istante di più..."

15 aprile 2024 a

L'annuncio di Simona Ventura di una settimana fa, quando in diretta a Citofonare Rai 2 ha ammesso di avere "mezza faccia bloccata" e quindi una "paresi facciale a causa del freddo", desta ancora la preoccupazione di molti fan. Ieri la conduttrice è tornata al fianco di Paola Perego, dimostrandosi una vera e propria guerriera. È stata però costretta ad abbandonare il programma nel bel mezzo della puntata. "L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me. Ci rivediamo domenica", ha affermato Ventura. "Socia ti devi riposare, ti chiamerò per controllare che tu lo stia facendo davvero", le ha detto la compagna d'avventura.

“Può durare mesi”. Parla il primario di Neurologia: a cosa è dovuta la paresi di Ventura

La prima sostenitrice di Simona Ventura è stata, fin dai primi momenti, Paola Perego. E anche ieri lo ha dimostrando, spendendo parole sincere di fronte a un vasto pubblico. "Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così", ha scandito dal centro dello studio. Come era successo la settimana precedente, non sono mancati messaggi di supporto e di affetto. Tra questi, uno è saltato all'occhio dei più attenti. "Ti amo ogni istante di più", ha scritto il compagno Giovanni Terzi.