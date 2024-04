L'Aria che Tira, Senaldi indica la via: “Scurati? Più parla e più rafforza il centrodestra”

23 aprile 2024 a

Il caso di Antonio Scurati e del suo discorso (mai pronunciato) in Rai tiene banco anche nella puntata del 23 aprile de L’Aria che Tira, il talk show mattutino di La7 con David Parenzo alla conduzione. Tra gli ospiti c’è anche Pietro Senaldi, condirettore di Libero, che dà un’altra chiave di lettura sulla situazione: “Io non legherei il caso all’appuntamento elettorale della Basilicata o delle Europee, perché tutti questi monologhi sono estremamente funzionali al consolidamento del potere del centrodestra. Il suo discorso era di una debolezza storica, culturale e politica allucinante. Queste persone qui le devi far parlare il più possibile perché sono la forza del centrodestra. Tutti noi pensavamo che Luciano Canfora fosse un grande intellettuale, quando ha detto che Giorgia Meloni sostiene l'Ucraina perché nazista nell’anima visto che in Ucraina c’è il Battaglione Azov, tutti noi abbiamo pensato che Canfora avesse fatto il suo tempo. Io - ribadisce Senaldi - ho letto il monologo censurato, mi sembra che abbia messo dentro capra e cavoli. Io non processo nulla, non è un processo”.