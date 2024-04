Rai, anche Flavio Insinna abbandona e va a La7. I rumors sul futuro di Mentana

Marida Caterini 23 aprile 2024 a

Dopo la notizia che Warner Bros avrebbe voluto acquistare il polo giornalistico di La7, smentita da ambedue le parti in causa, adesso si ritorna a parlare di un altro probabile acquisto da parte della Warner che questa volta punterebbe addirittura all’intera rete di Urbano Cairo, sempre se quest’ultimo dovesse vendere. Insomma il colosso Discovery sembra fare sul serio e puntare più in alto con l’arrivo, per il prossimo anno, di un canale all news che dovrebbe chiamarsi Cnn Italia. Manca infatti tutta la parte di informazione ed è a questa mancanza che si vuole rimediare. L’obiettivo dovrebbe essere la creazione del terzo polo televisivo Discovery, dopo Rai e Mediaset. Dunque con l’acquisto di Amadeus, le grandi manovre per posizionarsi nell’universo televisivo continuano. Ci sono Giovanni Floris ed Enrico Mentana di La7 a cui scadono i contratti. Quello del direttore del Tg7 si conclude a dicembre prossimo. E chissà che non possa andare a dirigere il nuovo polo giornalistico della Warner Bros. Infatti molti rumours fanno intendere che la campagna acquisti di Discovery sia solo all’inizio e possa interessare anche altri personaggi di punta.

In una situazione in continua evoluzione si trova anche la Rai che sta cercando di rimediare alla dipartita dell’ex conduttore sanremese, mentre deve fare i conti anche con un nuovo possibile allontanamento. Questa volta verso La 7. Si tratta di Flavio Insinna che, per cinque edizioni, ha condotto nella fascia preserale di Rai 1 L’Eredità. Dallo scorso settembre il quiz è stato affidato a Marco Liorni che ha lasciato Reazione a catena, il game estivo della prima rete gestito dal prossimo giugno da Pino Insegno. Ad Insegno dovrebbe essere affidato anche un altro programma in prima serata. Intanto per Insinna non ci sono programmi all’orizzonte. L’unica occasione in cui i telespettatori lo rivedranno è quella del nuovo programma L’acchiappatalenti, condotto da Milly Carlucci all’esordio il prossimo 10 maggio in prima serata su Rai 1. Nello show con ingredienti di varietà, che cerca talenti sconosciuti da portare alla ribalda, Insinna fa parte della giuria: accanto a lui ci sono Francesco Facchinetti e Simona Ventura, sempre se non ci saranno cambiamenti ulteriori. La Carlucci lo ha voluto insieme a Facchinetti: i due facevano già parte de Il cantante mascherato nelle edizioni andate in onda.

Lo scorso anno, quando Insinna ha perso L’Eredità, aveva dichiarato pubblicamente: «L’Eredità è stata una gran bella storia d’amore professionale finita, ciononostante io resto in Rai perché ciò non smuove la mia passione per l’azienda che è un mio pezzo di vita». E già allora La7 aveva cercato di tentare il conduttore offrendogli la gestione di un nuovo game show in fascia preserale. Che Insinna aveva rifiutato. Adesso si ripropone la medesima situazione. E si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali questa volta Insinna potrebbe cedere al polo televisivo di Urbano Cairo. Si punterebbe a La7, su format già rodati per non iniziare da zero. Quello scelto dovrebbe rappresentare un grande show preserale. Si sarebbe così un traino più forte al Tg7 di Enrico Mentana. Infine, notizia recente è la dichiarazione che Massimo Bernardini conduttore di Tv talk nel pomeriggio di Rai 3, abbandona il programma da lui ideato.