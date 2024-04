Federico Fashion Style aggredito in treno: "Preso a schiaffi. Vergognoso!"

18 aprile 2024 a

Federico Lauri, conosciuto da tutti come Federico Fashion Style e come il parrucchiere dei vip, è finito oggi in ospedale. Il motivo? Era a bordo di un treno e, all'improvviso, è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente. Le condizioni di salute del celebre volto di Real Time non sono gravi. L'hairstylist, però, si è recato in pronto soccorso per assicurarsi che tutto fosse sotto controllo. A raccontare l'episodio è stato lui stesso. Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, dove è seguito da un milione di fan, ha esordito così: "Preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno Italo davanti agli occhi di tutti! Essere insultato, denigrato e aggredito per l'orientamento sessuale è vergognoso".

Il parrucchiere non ha aggiunto molto su quanto accaduto sul mezzo di trasporto pubblico, ma si è mostrato nel letto dell'ospedale e ha postato una foto con una breve didascalia: "Triste storia", ha scritto. Dopo pochi minuti dalla pubblicazione della storia, il profilo di Lauri è stato inondato da messaggi di affetto e di supporto. "Grazie per i mille messaggi, ora farà gli accertamenti e vi farò sapere!", ha digitato. Poi, prima di sottoporsi agli esami medici, ha fatto un appello a chi ancora si aggrappa all'orientamento sessuale per sferrare attacchi crudeli: "Vi prego smettetela di chiamare la gente fr***o. L'omosessualità non è una malattia!". E ancora: "È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto ciò!".