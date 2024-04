Sophie Kinsella, l'annuncio che spiazza tutti: "Ho un cancro al cervello"

17 aprile 2024 a

a

a

Ha contribuito a rendere la lettura un'attività allettante per le nuove generazioni e con i suoi libri ha divertito e intrattenuto tantissime persone. La scrittrice e giornalista britannica Sophie Kinsella ha rivelato via social che le è stato diagnosticato un cancro al cervello alla fine del 2022. "Desideravo da molto tempo condividere con voi un aggiornamento sulla salute e aspettavo la forza per farlo": questa la premessa con la quale ha rotto il silenzio.

Una casa segreta per guarire dal cancro: il piano di Kate e William

"Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra 'nuova normalità'", ha spiegato. Non è mancato un messaggio di speranza: "Sono stato in cura presso l’eccellente team dell’University College Hospital di Londra e ho subito un intervento chirurgico con successo e la successiva radioterapia e chemioterapia, che è ancora in corso".