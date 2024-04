Kate Middleton, la casa segreta per la guarigione dal cancro

16 aprile 2024 a

Una nuova casa per il principe William e Kate Middleton? I due starebbero ultimando dei piani a sorpresa per trasformare una casa segreta in una sorta di santuario, come parte del processo di guarigione dopo la diagnosi di cancro. La coppia reale, riferisce il Daily Mirror, starebbe valutando la possibilità di ristrutturare e ampliare una poco conosciuta dependance in mattoni rossi adiacente alla residenza di Adelaide Cottage a Windsor. La famiglia, che si è trasferita nella tenuta del Berkshire alla fine dell'estate 2022, attualmente si divide tra il cottage con quattro camere da letto e l'amato rifugio di Anmer Hall, nella tenuta di Sandringham. Sebbene l'Adelaide Cottage offra una posizione ideale per la sua vicinanza alla Lambrook School, frequentata da George, Charlotte e Louis, gli addetti ai lavori suggeriscono che la famiglia stia valutando l'idea di ampliare una dependance attualmente libera per aiutare la principessa a recuperare dai suoi malanni fisici.

Ma ci sono alcune difficoltà, soprattutto di tipo economico. Alcune fonti spiegano che il principe di Galles è "consapevole del controllo pubblico" sulle spese reali e sta adottando un approccio cauto nel finanziare personalmente i costi. "William e Kate adorano Adelaide Cottage, ma è appena sufficiente per tutta la famiglia, mentre Anmer Hall è molto più grande e con un vasto terreno. Adelaide Cottage viene utilizzato come proprietà per il periodo estivo, mentre i bambini frequentano la scuola nelle vicinanze, mentre Anmer Hall viene utilizzato per i weekend lunghi e le vacanze”, la spifferata.

Ed ecco un’altra fonte: ”Nessuno sa che accanto all'Adelaide Cottage c'è uno spazioso edificio in mattoni rossi che non viene utilizzato. Al momento è inagibile e avrebbe bisogno di ampi lavori di ristrutturazione per essere utilizzato. Da tempo si discute sull'utilizzo della proprietà come parte del parco del cottage, ma si tratta solo di trovare il momento giusto per dare il via al progetto". L'esigenza di più spazio non è soltanto un capriccio per il lusso: le fonti dicono che è vitale per il percorso di benessere di Kate, che deve avere un ambiente sereno per gestire le esigenze del trattamento. I due principi di Galles stanno pensando di pagare personalmente i lavori di ristrutturazione.