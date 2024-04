Re Carlo "disperato", piano per la pace a Harry e Meghan nel nome della regina

12 aprile 2024 a

Re Carlo è "disperato" per la rottura con il figlio Harry e la sua famiglia, e soprattutto per non aver costruito un rapporto vero con i nipoti Archie e Lilibet. La diagnosi di cancro del sovrano, contemporanea a quella di kate Middleton, potrebbe rappresentare un punto di svolta sulla riappacificazione, tanto che Carlo III starebbe pensando di organizzare per i Duchi di Sussex e i loro figli un appuntamento a Balmoral, il castello scozzese residenza privata della Famiglia reale britannica tanto amato dalla regina Elisabetta.

Carlo III sta progettando di offrire un ramoscello d'ulivo al principe Harry e a Meghan Markle invitandoli per un "importante incontro reale a Balmoral", per "ricucire i legami familiari fratturati e costruire rapporti più forti con i suoi nipoti", spiega il Mirror. Alla base delle indiscrezioni ci sono le parole fatte trapelare da un membro della famiglia reale "ben inserito nei circoli" dei Windsor e riportate da Page Six: "Vedo Carlo che desidera disperatamente vedere i bambini e porge questo ramoscello d'ulivo a Meghan e Harry. Potrebbe decidere che la vita è semplicemente troppo breve". Un riavvicinamento nel segno della regina Elisabetta: "Balmoral è davvero il luogo perfetto e riposante per una riunione. Se lancia un invito, allora Harry e Meghan dovrebbero sicuramente accettare la visita", spiega la fonte della Royal Family.