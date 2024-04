Belen Rodriguez confessa: "Il futuro? La vita di ora ma meno...". Frecciata a De Martino?

11 aprile 2024 a

Pace fatta tra Belen Rodriguez e Alessandro Cattelan. Dopo aver dato forfait all'ultimo minuto ed essere finita al centro di un monologo pungente del conduttore, pare che l'argentina abbia chiarito con il diretto interessato e abbia deciso di tornare a raccontarsi nello studio di Stasera c'è Cattelan, il programma che va in onda in seconda serata e ospita personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e dello sport. Tra coreografie, aneddoti e scherzi, la showgirl non è certo sotratta e, anzi, si è dimostrata più grintosa e disposta a giocare che mai. "Che cosa mi sarei augurata dieci anni fa per il futuro? Santiago era già nato quindi altri figli. In realtà la vita che sto facendo adesso, ma con meno corna", ha confessato senza tanti peli sulla lingua. Parole, queste, che hanno subito riattivato la macchina del gossip. Nel salotto di Mara Venier, infatti, Belen aveva rivelato di essere stata tradita ripetutamente dall'ex marito Stefano De Martino.

"Sono una persona ottimista e che scorda, io non perdono perché sono buona, ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Io mi arrabbio lì per lì, mi sfogo e poi lascio andare", ha raccontato Rodriguez, riferendosi sempre alle tormentate relazioni avute in passato. A quel punto Cattelan ha spostato il focus della chiacchierata sugli inizi della carriera e sul ruolo dell'autostima per una persona così sovraesposta. "Quando la fama di colpo mi ha travolto ne soffrivo, ora leggo poco le notizie. Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui social leggo e rispondo anche ai follower. Sono grata a chi scrive qualcosa di positivo e quindi mi viene da rispondere. Poi c’è anche chi mi fa arrabbiare e rispondo anche a loro", ha detto l'argentina.