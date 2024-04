Fiorello, l'annuncio dopo Amadeus al Nove: "Cosa farò io". E sulla telefonata di Meloni...

16 aprile 2024 a

a

a

Amadeus passa dalla Rai al Nove, Fiorello lo seguirà? Lo showman siciliano nella puntata di martedì 16 aprile di Viva Rai2 chiarisce che non si muove, resta nel servizio pubblico anche se da maggio si prenderà una lunga pausa. Fiorello si toglie subito il dente di commentare il mancato rinnovo del contratto da parte del conduttore di Affari tuoi e direttore artistico degli ultimi Festival di Sanremo, e la nuova avventura dell'amico con Discovery Warner. Si commentano i giornali, a partire dalla possibilità che l'operazione Amadeus sia volta a prendere il Festival di Sanremo, visto che la convenzione tra il Comune ligure e la Rai scade il prossimo anno.

Amadeus dice addio alla Rai: "Testa a testa tra Conti e Bonolis per Sanremo"

"Se Nove prende Sanremo poi mi trovo Amadeus in spiaggia vestito da Warner Bros" ironizza Fiorello che poi si fa più serio: "Volevo ricordare agli amici giornalisti che io e Ama siamo due persone diverse, siamo molto amici ma abbiamo ognuno la sua vita!". Si commenta anche il retroscena del Corriere della sera, secondo cui da Palazzo Chigi è partita una telefonata per trattenere in ogni modo Fiorello nel servizio pubblico da parte di Giorgia Meloni. "Ma cosa c'entro io? La cosa mi lusinga", ammette lo showman, che poi chiarisce a scanso di equivoci che non si muove. E ironizza: "Chi mi conosce sa che io ho già un contratto col mio divano... Solo con quello, dal 10 maggio chi mi vuole sa dove trovarmi". Nel corso della puntata si è congratulato con l'0amico ma ha anche scherzato: "Amadeus, ma come ti va?".