“Fiorello va blindato, dategli tutto”. La telefonata di Meloni per evitare la fuga dalla Rai

Giorgia Meloni in prima linea per far rimanere Fiorello in Rai. Dopo l’addio di Amadeus, che ha ufficializzato ieri il passaggio al Nove, il presidente del Consiglio non vuole che la tv di Stato perda il suo pezzo da novanta. Ed ecco come si è mossa, come racconta un retroscena di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera: “Una telefonata da Palazzo Chigi, un ordine ‘adesso, però, fermate Fiorello’. Convincetelo, legatelo, blindatelo, coccolatelo, baciatevelo, imploratelo, inginocchiatevi e dategli quello che chiede, tutti i soldi che chiede e fatelo scegliere, esauditegli ogni desiderio, ogni capriccio, accontentatelo se vuole una prima serata, uno show tutto suo oppure una nicchia snob, televisione o radio, di giorno, di notte, ancora all’alba, quello che preferisce, che più lo fa divertire, tutto quello che pensate possa farlo restare”.

Meloni, che fu la baby-sitter della figlia di Fiorello, è pronta anche a parlarci personalmente, ma ha dato un mandato preciso a Giampaolo Rossi, attuale direttore generale di viale Mazzini e futuro amministratore delegato. “Fiorello è molto di più di Amadeus. Fiorello è Fiorello. Un genio. Puro. Assoluto. Uno di quei personaggi che nella televisione, come nel cinema o nel calcio, nascono una volta ogni cinquant’anni (forse). Gli italiani lo amano e sono abituati a vederlo lì, a trovarlo lì, dentro il mondo Rai. Perderlo, ma anche solo la possibilità di perderlo, diventerebbe per il pubblico una tassa insopportabile”, il ragionamento che fa il quotidiano sui pensieri a Palazzo Chigi. La nuova missione della Rai è chiara: Fiorello deve restare ad ogni costo.