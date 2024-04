Amadeus saluta la Rai. I dubbi di Selvaggia Lucarelli: i rischi della migrazione sul Nove

15 aprile 2024 a

a

a

Amadeus ha comunicato al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che lascerà l'azienda di viale Mazzini al termine del suo contratto che scadrà ad agosto. L'incontro andato in scena stamane, secondo quanto trapela dall'entourage del conduttore di Affari tuoi, è stato "cordiale, tra due signori”. “Amadeus è da ammirare perché proverà una strada nuova, con nuovi stimoli e un ruolo organizzativo, si divertirà a testare format e a provare lui stesso dei format. Ama ha fatto una scelta di vita, a 60 anni e più uno dice 'voglio provare esperienze diverse, ho dato tutto alla Rai, ho fatto cinque Sanremo e faccio un programma di grande successo’. Uno potrebbe star lì e continuare stancamente ad avere successo, invece è da ammirare”, quanto aveva detto Fiorello a 'tv talk' su Rai3 anticipando di fatto il passaggio di Amadeus al canale Nove.

"Pianti" e "pandori", Lucarelli e Parenzo se le danno di santa ragione

E poco prima del faccia a faccia che ha sancito un addio che, come detto, era nell’aria da giorni, è arrivato il commento di Selvaggia Lucarelli. “Retroscena a parte, bisognerà capire se ad Amadeus converrà mollare la Rai. Fazio e Crozza sono due personaggi molto forti con un seguito fedele, Amadeus ha avuto sempre programmi molto forti. La migrazione ha i suoi rischi, vedremo”, le parole della giornalista del Fatto Quotidiano, che ha quindi dei dubbi sulla riuscita dell’operazione Discovery per il conduttore degli ultimi cinque Festival di Sanremo, che ha deciso di accettare l’offerta milionaria per sbarcare sul canale Nove.