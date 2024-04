Tagadà, il generale Capitini spiazza tutti: "Tirata poca roba...", il vero obiettivo dell'Iran

15 aprile 2024 a

a

a

L'attacco dell'Iran a Israele ha tenuto il mondo con il fiato sospeso per due giorni ma è stato più "politico che militare". Ad analizzare la situazione geopolitica in Medio Oriente è il generale Paolo Capitini, docente di Storia militare alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito. La pioggia di droni e missili decisa da Teheran "va decriptata sotto tanti punti di vista", spiega l'alto ufficiale, "perché ha messo in evidenza molte cose". Innanzitutto "ha fatto emergere le due grandi alleanze" dietro a questo conflitto. Per decenni Israele ha ribadito di essere "solo contro il mondo", ricorda Capitini, ma "scopriamo adesso che a parte gli alleati storici come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna" Tel Aviv può contare su Giordania, Egitto e sui Paesi del Golfo Persico che sulla scia degli accordi di Abramo "stanno pensando di dire che, in cambio di sicurezza, armi e tecnologia, sono disposti ad avere un atteggiamento più morbido verso Israele".

L'ipocrisia dei pacifisti che "benedicono" l'attacco a Israele

Dall'altra parte c'è il gruppo che sostiene Teheran: "Se tu sei il capo di una coalizione di grande importanza o credi di esserlo, ogni tanto devi scendere in campo tu ed è quello che ha fatto l'Iran", che ha dovuto attaccare in prima persona senza lasciare l'iniziativa ai gruppi come Houthi e Hezbollh. Per questo, sottolinea il generale, è stata "un'azione assolutamente politica e poco militare, perché gli israeliani sanno benissimo che gli hanno tirato addosso poca roba".

Difesa eccezionale ma costo esorbitante: quanto ha speso Israele per non soccombere

Per esempio, Hamas il 7 ottobre con tecnologie più rudimentali ha inferto danni infinitamente maggiori. È come se l'Iran avesse messo Israele nelle condizioni di "non uscirne male", sottolinea l'esperto di strategia militare. E ora Tel Aviv può rivendicare "politicamente come una vittoria gli abbattimenti" di droni e missili". Insomma, una partita politica che coinvolge tutta la regione mediorientale e gli alleati storici dei paesi direttamente interessati.