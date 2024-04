La Sapienza, "tende" contro gli accordi con Israele. Silenzio sull'attacco iraniano

15 aprile 2024 a

Non si fermano neanche dopo l'attacco dell'Iran a Israele le proteste di centri sociali e antagonisti pro Palestina. Gli studenti del comitato Sapienza For Palestine e gli attivisti di Cambiamo rotta, che si definisce "organizzazione giovanile comunista", hanno portano le tende davanti e all’interno dell'università di Roma La Sapienza. In particolare la mobilitazione chiede "l'interruzione dei rapporti che la nostra università e la ricerca intrattengono con l'industria bellica e le istituzioni israeliane", affermano gli attivisti.

In vista del Senato Accademico dell'ateneo di martedì 16, gli studenti annunciano che resteranno accampati a "oltranza" finché l'università "non metterà fine a ogni accordo con Israele e industria militare e la Rettrice si dimetterà dalla Fondazione Med-Or della Leonardo spa". neanche una parola su droni e missili lanciati dall'Iran contro Israele.