Citofonare Rai2, Simona Ventura dà forfait. Che succede in diretta

14 aprile 2024 a

Simona Ventura dà forfait. Dopo la paresi facciale che l'ha colpita la settimana scorsa, la conduttrice ha voluto ugualmente essere presente all'appuntamento con "Citofonare Rai2". Ma subito dopo l'inizio del programma ha dovuto abbandonare la diretta perché si sentiva stanca. "Mi sento di andare a riposo - ha detto in diretta - L’ho fatto, c’ho provato, però. Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me”. Simona ha raccontato che la settimana scorsa si è svegliata con mezza faccia bloccata. Gli esami a cui si è sottoposta hanno riscontrato la paralisi del settimo nervo cranico facciale. Ha iniziato le cure – come dichiarato da lei stessa – “con il cortisone, per almeno una settimana. Sto prendendo anche un antivirale perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine”.

A quel punto è intervenuta la stessa Paola Perego che ha voluto tessere le lodi della compagna di viaggio in difficoltà. “Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica - ha detto la Perego - perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, etc…, è venuta comunque qui ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così”.