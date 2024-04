Quarta Repubblica, Mieli svela i piani di Tel Aviv: "Come colpirà Israele"

15 aprile 2024 a

a

a

In Medio Oriente risuonano le sirene di guerra. L'attacco dell'Iran ha fatto scattare il conto alla rovescia in vista della reazione militare di Israele. Se n'è parlato nel corso della puntata di Quarta Repubblica in onda il 15 aprile su Rete4. Ospite in studio è stato Paolo Mieli che ha rivelato modi e tempi dell'eventuale risposta dell'esercito israeliano all'attacco di Teheran.

"Conoscendo come colpisce Israele, non credo che colpirà annunciandolo - ha detto Mieli - Ma posso sbagliarmi. In genere loro fanno delle cose mirate, oculate, Finora hanno ottenuto un grandissimo risultato, cioè che si è mossa una parte consistente dell'Occidente insieme a loro. E soprattutto di Paesi arabi. In una sera si è rimessa in moto la tela di Abramo. Secondo me faranno attenzione a non distruggere il capitale che hanno accumulato".