Meteo, “come se fosse inverno”. Ecco la perturbazione, Sottocorona: addio al caldo

14 aprile 2024 a

a

a

Che tempo farà nella terza settimana di aprile? A fare un quadro del meteo che dobbiamo aspettarci è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega come di consueto con la trasmissione Omnibus: “Per le 12 di oggi le carte inglesi ci segnalano due punti che riguardano l’Italia. Alta pressione non più sull’Italia, ma vicino, e altrettanto vicino, a questo punto sulla Francia, una bassa pressione. Quindi qualcosa si sta muovendo, quest’alta pressione si è spostata verso est, la bassa pressione sta entrando. Sull’Atlantico, sull'Inghilterra traffico di perturbazioni come se fosse inverno. 24 ore dopo, cioè per domani, la perturbazione vera e propria sembra rinforzata, ma ancora non entra direttamente sull’Italia, però si cominciano a segnalare delle linee di instabilità, cioè l'aria non è più stabile come con l'alta pressione, comincia a essere un po' instabile. Gli effetti li vediamo subito”.

Quando "cambia tutto". Giuliacci anticipa il ribaltone: "Fase di maltempo"

Ed ecco le previsioni meteo giorno per giorno fornite da Sottocorona: “La previsione per la giornata di oggi, domenica 14 aprile, evidenzia qualche pioggia sul Trentino Alto Adige, soprattutto si affaccia in zona alpina o prealpina, altre piogge, per il momento non troppo intense, al di là dell'arco alpino. Sul resto del nord solo nuvole, al centro e al sud anche qui compare qualche nuvola, ma insomma sono giornate ancora piuttosto tranquille, piuttosto stabili. Nella giornata di domani, lunedì 15 aprile, ecco la perturbazione che abbiamo visto formarsi al di là delle Alpi, tra Francia e Svizzera. E ancora gli effetti sull'Italia sono gli stessi sostanzialmente di oggi, il Trentino Alto Adige, poi la parte di nordest con qualche precipitazione, sennò in pianura al nord, anche e ancora delle schiarite o qualche velatura che interessa il centro, alcune zone del sud, ma insomma il tempo è complessivamente stabile. Arriviamo alla giornata di martedì 16 aprile in cui quella perturbazione entra bene sulla parte centro-orientale del nord, soprattutto il nordest ha fenomeni intensi, il nordovest sicuramente meno perché parte della perturbazione resta al di là dell'arco alpino e poi scende e prende la parte di nordest. Le nuvole e qualche precipitazione raggiungono anche il centro e questa volta si affacciano anche al sud, probabilmente a fine giornata, ma insomma qualcosa si presenta anche lì. Quindi è un quadro che cambia, diciamo che cambia sostanzialmente”:

Ondata di rialzi, superata la soglia dei 2,5 euro al litro per la benzina. La denuncia

Ultimo focus è quello sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Si va anche oltre 25 gradi, 26 gradi, 27 gradi, quindi la fase calda ancora oggi c’è. La tendenza nelle prossime 24 ore mostra il picco, il cambiamento. Forte diminuzioni al nord, con questo peggioramento del tempo ma soprattutto col cambiamento del tipo di aria, che porta diminuzioni abbastanza marcate al nord, in parte al centro. Al sud piccoli aumenti, piccoli diminuzioni, diciamo che non cambiano moltissimo. Però questo cambiamento del tempo - segnala Sottocorona - a inizio settimana sicuramente ci sarà”.