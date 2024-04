Meteo-ribaltone, quando "cambia tutto". Giuliacci: "Fase di maltempo"

13 aprile 2024 a

a

a

Un weekend di sole pieno e poi il netto cambio di passo. Questo è il quadro delineato dal colonnello Mario Giuliacci, che in un articolo pubblicato su meteogiuliacci.it ha anticipato che tempo dobbiamo aspettarci per la settimana in arrivo. "Sarà un fine settimana degno di giugno! Le temperature toccheranno 25-27 gradi diffusi in Pianura Padana e punte anche di trenta al Centro-Sud nelle interne lontane dal mare", ha premesso l'esperto. Ma non bisogna illudersi perché dalla prossima settimana "cambia tutto" e arriva una "fase di maltempo e freddo inaspettata".

Il caldo torna a colpire. Giuliacci: "Le temperature schizzeranno", dove

Un primo cambiamento si noterà dalla giornata di lunedì 15 aprile, quando "un leggero calo dei geopotenziali porterà qualche acquazzone e temperature più basse di 4/5 gradi". Da martedì, invece, si parlerà proprio di freddo. Il motivo? "L'aria Nord Atlantic valicherà le Alpi" e "venti molto freddi" metteranno a dura prova gli italiani. "Acuta fase di maltempo" in tutta Italia a partire da mercoledì 17. "L'aria fredda dovrebbe coinvolgere maggiormente le adriatiche e in parte il Meridione. In questa zona si potrebbero avere delle piogge diffuse", ha aggiunto Giuliacci.