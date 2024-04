Dritto e rovescio, la paura di Crosetto: "Uno dei periodi più pericolosi"

14 aprile 2024 a

a

a

«Più che le parole preoccupano i fatti concreti, perché le dichiarazioni sono sempre state di questa violenza e di questo tenore. Le organizzazioni estremistiche islamiche da sempre vogliono cacciare ogni ebreo e cittadino di Israele da Israele e riportare sotto il dominio dell’Islam Gerusalemme. Questo è uno dei periodi più pericolosi degli ultimi decenni, perché quanto successo a Gaza ha infiammato gli animi». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, su Retequattro a Diritto e Rovescio. Poco prima sul social X Khamenei, in un post in ebraico, ha scritto: «Gerusalemme sarà nelle mani dei musulmani e il mondo musulmano celebrerà la liberazione della Palestina».

«Un allargamento del conflitto sommato a quello che succede in Ucraina con la Russia non è un rischio per l’Italia, è un rischio per il mondo. C’è un equilibrio instabile nel mondo, noi abbiamo bisogno di tutto tranne che le guerre si incrementino: abbiamo bisogno di tregua sia in Ucraina che a Gaza, di ricostruire i rapporti tra le nazioni e di abbandonare la guerra. Parliamo ogni giorno di guerra, non eravamo abituati, io vorrei che questa parola scomparisse e dobbiamo lavorare per questo». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a ’Dritto e Rovesciò su Rete 4 su un rischio dell’Italia se ci fosse l’allargamento del conflitto.