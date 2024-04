Stasera Italia, l'analisi di Capuozzo: l'Iran attaccherà, ma nessuna guerra diretta

13 aprile 2024 a

L’attacco dell’Iran ad Israele sembra sempre più vicino. A fare un punto della situazione del possibile conflitto è Toni Capuozzo, giornalista ed inviato di guerra, ospite della puntata del 13 aprile di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4 con Sabrina Scampini alla conduzione: “Il cabinetto di guerra di Israele sarà in seduta permanente. Persino in Italia le redazioni dovranno vegliare questa notte, anche l’unità di crisi della Farnesina sarà sul chi va là. Io non credo che siamo di fronte alla vigilia di un conflitto dichiarato aperto, credo che l'Iran risponderà sicuramente, ma come ha fatto sempre lo farà nel modo e nel momento opportuno. Opportuno per loro ovviamente. Un alto dirigente iraniano gongolava davanti ai timori che attraversano Israele, davanti alla mobilitazione del mondo rispetto a questa possibile rappresaglia. Era molto contento, diceva ‘hanno paura’".

E’ presente in collegamento anche Alessandro Sallusti che si sofferma sulla possibile rappresaglia: “Dopo il 7 ottobre è ovvio che Israele prenda tutte le precauzioni, anche di fronte a cose impossibili, come sembrava impossibile che Hamas sferrasse un attacco militare di quelle dimensioni contro Israele".