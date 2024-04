Chiara Ferragni allo stadio per vedere la Cremonese. Ma sui social il look fa discutere

13 aprile 2024 a

Chiara Ferragni torna ad apparire in pubblico nel weekend della settimana che ha visto il marito Fedez, con cui è in profonda crisi, essere intervistato sulla rottura del loro matrimonio. L’influencer, immortalata nella foto da Cremonaoggi.it, si è recata allo stadio Zini di Cremona per assistere alla sfida di calcio tra Cremonese e Ternana. Insieme a lei la mamma Marina, le due sorelle, Valentina e Francesca, il figlio Leone e Matteo Napolitano, fidanzato di una delle altre due Ferragni. L’imprenditrice digitale, sotto indagine per il pandoro-gate, non si è concessa per molte foto ai tifosi presenti sugli spalti. E a far discutere sui social, dove da giorni Ferragni è totalmente silente, è l’outfit: un top bianco, jeans bicolore e una borsa griffata. A finire nel mirino di alcuni utenti sui social è stata la scelta di un top striminzito per un match allo stadio. Non finiscono mai le polemiche intorno a Ferragni: chissà se sceglierà di rispondere alle parole di Fedez pronunciate nel corso dell’intervista a Belve.