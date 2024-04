Chiara Ferragni, "il pandoro fake": da chi arriva la bordata clamorosa

13 aprile 2024 a

Chiara Ferragni è sparita dai social. Dopo aver condiviso con i follower qualche scatto della vacanza a Dubai con i figli Leone e Vittoria, l'influencer ha smesso di aggiornare quotidianamente il suo profilo Instagram ufficiale. I fan sono preoccupati, certo. È possibile però che l'imprenditrice digitale abbia sentito solamente il bisogno di allontanarsi dal clamore e dagli attacchi. Intanto, il suo nome continua a spuntare un po' ovunque. L'ultima bordata arriva dalla scena del rap. Marracash ha scritto delle rime per la canzone "Adrenalina" del collega Baby Gang e ha tirato in ballo la calda questione del pandoro gate. "Per la strada no fashion, C’ho l’alloro, Fred Perry, Vengo solo, no ferri. Sei il pandoro fake della Ferri", canta.

D'altronde i livori tra Marracash e Fedez sono sempre stati ben noti. L'ultimo dissing risale a tre anni fa, quando con il brano "Cosplay", il rapper prese di mira il marito di Chiara Ferragni. "Io e lui abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche. Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato", confessò poi al Corriere della sera. "Dispiace sentire da una persona come Marracash che reputo intelligente e sensibile una frase così", replicò Fedez.