Chiara Ferragni "si è chiusa a riccio": silenzio social e "giornate dalla psicologa"

Chiara Ferragni è sparita dai radar e da giorni non condivide nè foto nè video con i suoi follower. Mentre l'Antitrust sta accertando la regolarità dell'operazione uova di Pasqua Dolci Preziosi, l'imprenditrice digitale preferisce il silenzio. Anche l'intervista concessa da Fedez a Francesca Fagnani non ha attirato un suo commento o una sua reazione social. Un unico scatto è stato postato dalla madre Marina Di Guardo e ha tranquillizzato i suoi sostenitori. Intanto, però, i retroscena che stanno rimbalzando in rete non spengono le voci secondo cui Ferragni non starebbe vivendo un bel periodo. "È stata malissimo e si è chiusa a riccio", ha comunicato il blogger Alessandro Rosica, parlando del difficile momento che l'influencer avrebbe attraversato subito dopo le feste di Pasqua. "Ha trascorso le giornate dalla psicologa", ha aggiunto l'esperto di gossip.

"Sono stati 3 anni molto difficili. Purtroppo non abbiamo retto". Fedez si è commosso e non ha trattenuto le lacrime a Belve, quando ha risposto alle domande sulla crisi del matrimonio con Chiara Ferragni. "Non volevo piangere... Intorno alle nostre figure c’è sempre dietrologia, come se tutto fosse frutto di un calcolo. C’è anche chi è arrivato a dire che io abbia strumentalizzato la mia malattia e ci abbia guadagnato", ha detto Fedez. "In questo momento si parla di tradimenti, si parla di una ragazza con cui avrei avuto un rapporto. Mi stupisce la leggerezza con cui si dicono certe cose senza nessuna verifica", ha commentato il rapper, "È legittimo dire una cosa del genere senza nessuna prova? Comprendo l’ossessione e l’esposizione mediatica, ma questa non può essere una giustificazione. Andiamo oltre...". "Comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l’amore possa andare avanti o meno. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli": è stato il messaggio con cui Fedez ha salutato lo studio di Rai 2.