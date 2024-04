Raffaella Carrà, la casa da sogno è in vendita: qual è il prezzo

Francesco Fredella 11 aprile 2024 a

a

a

Nove bagni. Nove camere. Prezzo stellare, 2 milioni di euro. La casa di Raffaella Carrà, la divina Raffaella, è in vendita. La sua morte, tre anni fa, ha lasciato un grande vuoto nel mondo della televisione e gli eredi (due nipoti) hanno messo in vendita la casa che si trova nel grande complesso residenziale di Vigna Clara - Roma nord - dove ci sono campi da tennis, piscina e sorveglianza h24. In questa casa da sogno sono nati programmi come Carramba che sorpresa: il primo people show del sabato sera che per anni ha tenuto incollati alla tv milioni e milioni di italiani. La casa, dove ha vissuto per anni la Carrà, si trova a Roma nel quartiere di Vigna Clara, precisamente in via Nemea 21. A due passi dalla casa della Carrà, in passato, ha vissuto anche Gianni Boncompagni (per molti anni legato a Raffaella).

Harry esperto di "stress da lavoro", bufera per la conferenza da 1.600 dollari

Altro che showgirl, come dice qualcuno. Lei era cantante, conduttrice, ballerina. E non solo. Il suo è stato un successo unico, planetario. Che non ha avuto confini: dall'Italia all'America, passando per Francia e Spagna. Raffaella Carrà è morta a 78 anni, il 5 luglio 2021. In quell'occasione sono arrivate parole di cordoglio anche del presidente della Repubblica Sergio Matterella, che l'ha ricordata così: "Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso - con la sua bravura e la sua simpatia - un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo".