Meteo, “c'è solo quello”. Sottocorona e la particolarità fino a domenica

Che tempo devono aspettarsi gli italiani nei prossimi giorni? Il focus sul meteo di La7 è curato da Paolo Sottocorona, che fornisce un aggiornamento su quella che sarà la situazione delle prossime ore, con le previsioni del tempo giorno per giorno: “Ancora qualche traccia della perturbazione che ieri ha ancora portato fenomeni, soprattutto al nord, un po' meno, anzi quasi nulla al centro sud. Dall’altro Adriatico taglia ancora il sud, ma ormai ha perso quasi totalmente di consistenza e quindi al momento c'è qualche isolatissima e debolissima pioggia. La previsione per la giornata di oggi, giovedì 11 aprile, è piuttosto decisa sul miglioramento. Resta questa zona del Piemonte, proprio in zona Alpina, che anche ieri come previsione dava delle precipitazioni anche moderate, vedremo che cosa ci sarà. Poi compaiono ancora le piccole tracce di piogge debolissime o il grigio al sud, piccole incertezze, le possiamo chiamare così, perché poi cominciano a prevalere le ampie zone di sereno. Domani, venerdì 12 aprile, più che prevalere le zone di sereno c'è solo quello, c’è solo un cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud. Nella giornata di sabato 13 aprile - spiega ancora Sottocorona - viene confermato e non cambierà molto nemmeno per domenica probabilmente”.

Il meteorologo si concentra poi sui venti previsti per la giornata di oggi: “Fino a metà della giornata di ieri erano ancora meridionali, poi sono diventati settentrionali, portando aria, come vi sarete accorti, un po' più fresca. Adesso sono un po' ovunque settentrionali, moderati proprio sull’Adriatico, vicino alla Sicilia, poi ci sono delle zone di venti forti, ma sono piuttosto lontani, zona fra il Golfo del Leone e le Baleari e anche lì in attenuazione. Tutto è in attenuazione ovviamente, il tempo migliora, pressione più alta, venti più deboli”.

L’ultimo appunto di Sottocorona è sulle temperature massime: “Oggi sono già in recupero. Ma alcune zone, per esempio in Sardegna e in parte anche in Sicilia, con valori piuttosto contenuti, perché il calo è stato molto forte. E piano piano la tendenza a riprendere forse si sente anche oggi, ma soprattutto si sentirà nella giornata di domani in cui le temperature sono in aumento ovunque. La Sardegna, il medio basso versante tirrenico, qualche zona della Sicilia, con aumenti un po' più marcati. D’altra parte avete visto cielo sereno, meno vento, alta pressione, e tutto questo porta a un aumento delle temperature”.