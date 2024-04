Meteo, il maltempo tormenta l'Italia. Giuliacci annuncia: quando torna il caldo

10 aprile 2024 a

Nelle prossime ore sono attese altre piogge su numerose regioni italiane per via della perturbazione che ha fatto irruzione sul nostro Paese, ma il maltempo ha le ore contate. A spiegarlo è Mario Giuliacci: “La fase di maltempo sarà transitoria perché nell'ultima parte della settimana la prepotente rimonta dell'alta pressione ci regalerà un nuovo assaggio di ‘quasi estate’. Nei prossimi giorni sarà tutta un'altra musica. Con la perturbazione in allontanamento, domani l'instabilità residua favorirà solo pochi isolati acquazzoni, per lo più concentrati tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Da venerdì invece protagonista assoluta sarà l'alta pressione, che si allungherà con decisione sulla nostra Penisola”.

Sul sito meteogiuliacci.it ecco l’analisi sul ritorno del caldo: “Ci attende quindi un altro weekend pieno di sole in tutta l'Italia e caratterizzato da temperature di alcuni gradi al di sopra della norma. Si farà sentire quindi un po' di caldo anomalo, con valori ancora una volta ben al di sopra delle medie stagionali e possibili picchi fino a 28-30 gradi”. Il meteorologo ha poi avvertito che probabilmente si rivedrà un po’ di sabbia dal Sahara sui cieli italiani.