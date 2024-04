Belen Rodriguez, drastico cambio di look e commenti fuori posto: come reagisce

Francesco Fredella 05 aprile 2024 a

a

a

Belen Rodriguez con un nuovo look? Una sua foto, che diventa subito virale, non convince alcuni fan. La showgirl, invece, sta benissimo. Ma andiamo per gradi e raccontiamo quello che è accaduto: qualche ora fa, la Rodriguez ha condiviso su Instagram una serie di foto in cui appare con i capelli corti. Un look nuovo, inedito. Che scatena di tutto sui social.

Belen e Corona, che lite al ristorante: "Mi fai saltare i contratti"

I commenti sono davvero esagerati. “Sembri un elfo!“, scrive un utente. E Belen non ci sta. Così, reagisce a quest’offesa rispondendo con ironia: “Adoro gli elfi". L'argentina, poi, entra nel dettaglio e dice che si tratta semplicemente di un trucco. “I miei capelli tagliati? Ma sei matta, sto giocando! Comunque io amo i matti!", svela su Instagram.

Di recente Belen è tornata ad incontrare Antonino Spinalbese, suo ex, padre di Luna Marì. Tra i due, a quanto pare, dopo un periodo abbastanza difficile, è tornato il sereno. Infatti, Belen e Antonino hanno trascorso Pasquetta insieme. E' tornato il sereno fra loro ed è questa la notizia più bella.