Televisione, a cosa punta Stefano De Martino: "Soffierà il posto ad Amadeus"

Che Stefano De Martino, in questi ultimi mesi, abbia scalato ogni vetta è cosa risaputa. L'ex ballerino di Amici, infatti, è pronto - secondo rumors - ad affrontare una nuova sfida. Si parla di un nuovo programma che potrebbe vederlo protagonista. Il retroscena è firmato Dagospia, il sito diretto e fondato da Roberto D'Agostino: De Martino potrebbe soffiare il posto ad Amadeus ad Affari tuoi.

Sempre secondo le indiscrezioni di queste ultime ore, l'ex ballerino di Amici sarebbe ben visto in viale Mazzini. Nei suoi confronti i dirigenti Rai nutrono molta stima: De Martino, infatti, è un grande professionista che ha dimostrato - dopo Amici - di saper fare intrattenimento. Ha sempre detto di essersi ispirato a Renzo Arbore per l'inizio della sua carriera televisiva ed anche Arbore gli ha strizzato l'occhio. Se dovesse andare in porto tutto ciò che racconta Dagospia, per De Martino si aprirebbe un capitolo tutto nuovo nella sua vita televisiva. Affari tuoi, programma da anni condotto da Amadeus, è l'access prime time. Un grande trampolino di lancio.